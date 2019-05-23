18 мая Баку в очередной раз стал хозяином грандиозной международной медицинской научной конференции. 5-ый Конгресс Международной Бариатрической Метаболической Хирургии состоялся в Бакинском Конгресс Центре при совместной организационной поддержке Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики, Modern Hospital, Азербайджанского Фонд Молодежи, Азербайджанского Кружка Бариатрической Метаболической Хирургии. В организуемой уже в 5-ый раз конференции участвовали 32 профессора и специалиста-врача международного класса из 9-ти зарубежных стран. В общей сложности в 7 Академической панели 73 спикера представили презентации в связи со своими знаниями и опытом по теме влияние ожирения в Бариатрической, Диетологической, Эндокринологической, Психологической, Кардиологической, Гепатологической области и в области детского ожирения. В ходе конференции известный в нашей стране в области общего здравоохранения 41 участник (профессора и врачи), являющийся специалистами различных отраслей медицины, поделились своими значительными просветительскими знаниями с более чем 1000 молодыми работниками здравоохранения и участниками, имеющими интерес к этой области.

Являющаяся в настоящее время наболее сложной и приоритетной отраслью хирургии Бариатрическая Метаболическая хирургия развивается с очень большой скоростью. За последние 5 лет сформировались и возможности нашей страны подключиться к этому развитию и воспользоваться им. С этой точки зрения особое значение имеют международные конгрессы, которые каждый год организуются при научном руководстве Азербайджанского Кружка Бариатрическо-Метаболической Хирургии, который во все времена отличается своими полезными работами в этой области. Проводимый на этот раз конгресс осуществляется с официальным утверждением со стороны Международного İFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders). В организации этой конференции в качестве научного соучастника выступили также Азербайджанский Медицинский Университет, Общественное объединение "Dan" и TOSS (Turkish Obesity Society of Surgery).

В повестке дня мероприятия впервые в Азербайджане на основе самых современных программ и протоколов тренинга, используемых с целью подготовки местных медицинских специалистов в этой области и с применением современных стимуляторов и моделей органов животных были организованы курсы Бариатрических хирургических навыков и выданы сертификаты имеющим интерес к этой отрасли.

Одним из важных моментов нынешнего конгресса стало то, что материалы конгресса и представленные тезисы будут опубликованы в признанном на международном уровне журнале LESS (Laparoscopic Endoscopic Surgical Science).

Со стороны Министерства Здравоохранения Азербайджанкой Республики Конгресс и курсы были аккредитованы как продолжительное мероприятие медицинского образования (16 CME балл). Это мероприятие и курсы официально признаются и утверждаются İFSO (как было и в прошлые годы) https://ifso.com/ifso-endorsed-meetings/ )

Председатель Организационного Комитета Конгресса, Бариатрический Метаболический хирург PhD. Доктор Тарйель Омаров поделился с своими мыслями о мероприятии: "Конгресс состоялся более грандиозно, чем мы ожидали. На то, что конгресс был таким грандиозным, есть несколько причин.

Участие более 30-ти профессоров из разных стран мира, приглашенных в качестве выступающих, полный охват тематики программой Конгресса, всестороннее обсуждение и лечение ожирения, которое является самой актуальной проблемой в мире (Бариатрическая метаболическая хирургия, Эндокринология, Диетология, Анестезиология-Реанимация, Кардиология, Детское ожирение, Психоогия и т.д.). Уже 6-ой год как в нашей стране мы проводим Бариатрические Метаболические операции и 5-ый год как организуем конгрессы на международном уровне в направлении подготовки, просвещения местных кадров. И поэтому самой основной спецификой данного конгресса было то, что на мероприятии впервые был сформирован панель, отражающий опыт местных кадров в этой области.

Все это дает нам основание говорить, что уже и мы готовы совместно с местными кадрами проводить конгрессы мирового уровня.

Если посмотреть на международную медицинскую статистику 2018-ого года можем увидеть, что в мире было исполнено около 500000 различного рода бариатрических метаболических хирургических операций. 228000 из них выполнены в Америке. За последние 6 лет у нас в стране успешно было проведено более 2000 Бариатрических Метаболических хирургических операций. А это позволяет нам говорить о том, что проводимые в этой области работы достойны внимания в контексте очень перспективного развития здравоохранения в нашей ускоренно развивающейся стране. Думаем, что мы тоже проводимой в этой области работой принесем пользу науке Бариатрической метаболической хирургии".