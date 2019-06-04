В Налоговый кодекс Азербайджана в 2019 году могут быть внесены незначительные изменения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекперов.

Замминистра отметил, что не является сторонником частого внесения изменений в законы, однако они могут быть технического характера, для усовершенствования уже существующих механизмов.

Напомним, что в Азербайджане с первого января 2019 года вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают дополнительные льготы и налоговые преференции, а также расширение налогооблагаемой базы, применение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!