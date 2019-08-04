Добыча сырой и нетрадиционной нефти и природного газа в Азербайджане в 2018 году составила 793 тысячи баррелей в сутки по сравнению с 783 тысячами баррелей в сутки в 2017 году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет "World Oil Review - 2019" итальянской компании Eni, передает Day.Az.

"Потребление нефти в Азербайджане в 2018 году составило 97 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 96 тысячами баррелей в сутки в 2017 году. Потребление нефти на душу населения в стране составило 3,57 барреля в 2018 году, оставаясь неизменным по сравнению с 2017 годом", - говорится в отчете.

По данным Eni, объем импорта сырой и нетрадиционной нефти в Азербайджан в 2018 году составил 1000 баррелей в сутки.

Как следует из отчета, запасы нефти в Азербайджане в 2018 году составляли 7 миллиардов баррелей, что осталось неизменным по сравнению с 2017 годом.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, добыча нефти в стране в июне составила 768 тысяч баррелей в сутки.

Суточная добыча нефти составила в мае также 768 тысяч баррелей. Из них 695 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 73 тысячи баррелей - на конденсат.

По данным министерства, суточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июне составил 471 тысячу баррелей, конденсата - 72 тысячи баррелей, нефтепродуктов - 19,2 тысячи баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (формат ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Стороны договорились о снижении суммарной добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Отметим, что второго июля в Вене было принято решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не являющимися членами картеля, до конца первого квартала 2020 года.

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