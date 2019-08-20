Страны ОПЕК+, участвующие в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, в июле 2019 года выполнили условия договора на 159%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Процент выполнения соглашения в июле составляет 159%", - сказал он.

При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 156%, а страны "не ОПЕК" - на 166%, добавил собеседник агентства. Таким образом, по итогам июля страны - участницы соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года, взятому в соглашении за базовый уровень, на 1,9 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в период до марта 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК". Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. баррелей в сутки и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

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