В Азербайджане появятся "страховые волонтеры"
В рамках агитационной программы "Застрахованное будущее" волонтеры ASAN будут просвещать население в вопросах страхования с целью повышения общественного интереса к данному вопросу, а также проводить различные опросы среди населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Палату по надзору над финансовыми рынками.
Программа проходит в рамках проектов "Страховые волонтеры" и "Школа волонтеров ASAN". До начала реализации программы волонтеры пройдут двухнедельные тренинги, организованные палатой и Госагентством.
Глава палаты Ибрагим Алышов отметил важность страхового сектора во всем мире.
"Участие в этом проекте для волонтеров является успешным шагом к будущей профессиональной деятельности", - сказал он.
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