BakuBus заключил контракт с Grand Motors на закупку запчастей для коробок переключения передач и специальных инструментов для транспортных средств, находящихся на балансе общества. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно данным источника, контракт между сторонами подписан на сумму 435,649 тысячи манатов.

Отметим,что Кабинет министров Азербайджана в апреле 2014 года принял решение о создании при Исполнительной власти Баку ООО BakuBus, которое функционирует по принципу самофинансирования.

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