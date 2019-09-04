Международная платежная компания Visa совместно с Международным банком Азербайджана запускает систему токенизации (Visa Token Services). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в компании.

Как заявили в компании, 10 сентября для участия в мероприятии ожидается участие нового директора Visa International по Кавказскому региону Кристины Дорош.

Напомним, компания заявила о планах запуска системы токенизации в Азербайджане в мае текущего года на Саммите по финансовым технологиям под названием "Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность" в Баку.

Как заявила на саммите Дорош, токенизация является важнейшим элементом цифровых безналичных платежей. Она отметила, что система позволит оцифровывать платежные карты.

Технология токенизации позволяет обезопасить электронные платежи при помощи надёжной системы шифрования данных (при оплате картой продавцу не передаются реквизиты покупателя).

Токены сохраняются в клиентской базе магазинов, где пользователь совершает оплату. Для дальнейших покупок достаточно одного нажатия пальцем. Преимущество использования данного метода заключается не только в удобстве - он исключает возможность кражи номера карты клиента в цифровом пространстве.

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