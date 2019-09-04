Замминистра о новых предприятиях в Азербайджане
Системные реформы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в Азербайджане, способствовали расширению промышленного сектора и открытию новых предприятий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов во время церемонии открытия нового предприятия по производству мебели в Хырдалане.
Замминистра отметил, что создание высокотехнологичных конкурентоспособных, промышленных предприятий является результатом успешной политики индустриализации в стране.
"В Азербайджане разрабатываются механизмы государственной поддержки развитию предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса", - отметил Мамедов.
По словам замминистра, открытие нового предприятия, в которое инвестировано около трех миллионов манатов, способствует расширению экспортных возможностей местной продукции, реализуемой под брендом Made in Azerbaijan.
Отметим, что новое предприятие будет производить 1200 комплектов различной мебели в год.
В настоящее время за счет запуска нового предприятия открыто 30 постоянных рабочих мест, и в дальнейшем предусмотрено довести этот показатель до 100.
В мероприятии приняли участие представители министерства экономики, исполнительной власти Абшеронского района, Ассоциации производителей мебели, а также предприниматели.
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