Азербайджан в текущем году экспортировал картофель в восемь стран. Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства.

Экспорт был осуществлен в Беларусь - 120,3 тонны картофеля, Грузию - 2821,7 тонны, Молдову - 199,3 тонны, Казахстан - 59 тонн, Россию - 55786,8 тонны, Туркменистан - 62 тонны, Ирак - 23,3 тонны, Украину - 2483,2 тонны.

Азербайджан в этом году импортировал из Германии 440 тонн картофеля, Беларуси - 391,7 тонны, Грузии - 2759,2 тонны, Нидерландов - 388,9 тонны, Пакистана - 8,52,7 тонны, России - 43176,6 тонны, Турции - 171,7 тонны, Украины - 181,5 тонны, из Ирана - 359666,6 тонны.

Согласно информации, в целом в этом году в Азербайджан импортированы 91830,3 тысячи тонн картофеля на 23 миллиона 976 тысяч долларов США. В министерстве также добавили, что статистика страны по экспорту и импорту картофеля меняется в зависимости от сезона. Что касается картофеля, который высаживается в стране, в основном используются местные семена.

"В текущем году объем производства картофеля в стране вырос. Так, в январе-июле 2019 года в стране были собраны 576,3 тонны картофеля на территории 34 тыс. гектаров, что составляет 60,1 процента от общей площади, на которой был посажен картофель. Сбор картофеля продолжается. В январе-июле 2019 года сбор картофеля вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в министерстве.

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