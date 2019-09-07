На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 11,4495 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2603,1114 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота 26 августа 2622,3435 2 сентября 2593,6050 27 августа 2597,4300 3 сентября 2591,5140 28 августа 2610,2310 4 сентября 2622,0035 29 августа 2623,2105 5 сентября 2626,2790 30 августа 2595,1095 6 сентября 2582,1555 Средняя стоимость за неделю 2609,6649 Средняя стоимость за неделю 2603,1114

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,2987 маната (0,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 32,0191 маната.

Изменение стоимости унции серебра 26 августа 30,0122 2 сентября 31,2270 27 августа 30,0452 3 сентября 31,3302 28 августа 30,8768 4 сентября 33,0063 29 августа 31,2996 5 сентября 33,0064 30 августа 31,0769 6 сентября 31,5257 Средняя стоимость за неделю 30,6621 Средняя стоимость за неделю 32,0191

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 13,7275 маната (0,8 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1621,8884 маната.

Изменение стоимости унции платины 26 августа 1464,8475 2 сентября 1595,1015 27 августа 1457,7330 3 сентября 1587,4855 28 августа 1478,0650 4 сентября 1637,3380 29 августа 1544,2375 5 сентября 1680,6880 30 августа 1560,9230 6 сентября 1608,8290 Средняя стоимость за неделю 1501,1612 Средняя стоимость за неделю 1621,8884

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 19,5075 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2631,2379 маната.

Изменение стоимости унции палладия 26 августа 2501,6605 2 сентября 2619,6915 27 августа 2511,7840 3 сентября 2619,5215 28 августа 2517,0285 4 сентября 2628,1320 29 августа 2510,1775 5 сентября 2649,6455 30 августа 2525,9960 6 сентября 2639,1990 Средняя стоимость за неделю 2513,3293 Средняя стоимость за неделю 2631,2379

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!