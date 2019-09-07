На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 11,4495 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2603,1114 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота

26 августа

2622,3435

2 сентября

2593,6050

27 августа

2597,4300

3 сентября

2591,5140

28 августа

2610,2310

4 сентября

2622,0035

29 августа

2623,2105

5 сентября

2626,2790

30 августа

2595,1095

6 сентября

2582,1555

Средняя стоимость за неделю

2609,6649

Средняя стоимость за неделю

2603,1114

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,2987 маната (0,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 32,0191 маната.

Изменение стоимости унции серебра

26 августа

30,0122

2 сентября

31,2270

27 августа

30,0452

3 сентября

31,3302

28 августа

30,8768

4 сентября

33,0063

29 августа

31,2996

5 сентября

33,0064

30 августа

31,0769

6 сентября

31,5257

Средняя стоимость за неделю

30,6621

Средняя стоимость за неделю

32,0191

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 13,7275 маната (0,8 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1621,8884 маната.

Изменение стоимости унции платины

26 августа

1464,8475

2 сентября

1595,1015

27 августа

1457,7330

3 сентября

1587,4855

28 августа

1478,0650

4 сентября

1637,3380

29 августа

1544,2375

5 сентября

1680,6880

30 августа

1560,9230

6 сентября

1608,8290

Средняя стоимость за неделю

1501,1612

Средняя стоимость за неделю

1621,8884

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 19,5075 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2631,2379 маната.

Изменение стоимости унции палладия

26 августа

2501,6605

2 сентября

2619,6915

27 августа

2511,7840

3 сентября

2619,5215

28 августа

2517,0285

4 сентября

2628,1320

29 августа

2510,1775

5 сентября

2649,6455

30 августа

2525,9960

6 сентября

2639,1990

Средняя стоимость за неделю

2513,3293

Средняя стоимость за неделю

2631,2379

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