Способность работать со специализированной литературой по статистике и социологии, статистическими справочниками и инструкциями на русском языке.

Желательно: знание технического английского для работы со специализированными статистическими справочниками и инструкциями.

Детальная ориентация в географии Азербайджана.

Умение составлять корректный алгоритм социологической выборки с учетом географической, половозрастной и образовательной структуры населения (с учетом размеров статистического минимума в каждом конкретном случае).