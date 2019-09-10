Крупная консалтинговая компания объявляет набор сотрудников с высшим образованием по социологии. 

Вид занятости: полная занятость  

ЗП: 1800 AZN 

Требования к соискателю 

  • Свободное владение азербайджанским языком.  

  • Способность работать со специализированной литературой по статистике и социологии, статистическими справочниками и инструкциями на русском языке.  

  • Желательно: знание технического английского для работы со специализированными статистическими справочниками и инструкциями.  

  • Детальная ориентация в географии Азербайджана.  

  • Умение составлять корректный алгоритм социологической выборки с учетом географической, половозрастной и образовательной структуры населения (с учетом размеров статистического минимума в каждом конкретном случае). 

  • Способность составить или понять культурно-психологический профиль потенциального интервьюера, а также оценить его возможности и готовность следовать установленным правилам работы.  

  • Владение методикой опроса по модели face-to-face и технологиями селекции респондентов в кластерах опросов (дома, улицы, микрорайоны и/или домохозяйства) для соблюдения принципов случайности выборки.  

  • Желательно: знание программ обработки данных (SPSS и схожие).  

  • Желательно: владение методикой отбора и интерпретации данных, а также принципами методов, используемых социальной и культурной антропологией. 

  • Умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel). 

Личные качества 

  • Пунктуальность 

  • Дисциплинированность  

  • Ответственность  

  • Исполнительность  

  • Обучаемость  

  • Трудоспособность 

  • Старательность 

  • Коммуникабельность 

  • Внимательность к деталям 

  • Умение отличать важное от второстепенного  

Условия работы 

  • Возможность принять участие в уникальном и общественно полезном проекте  

  • Перспективы карьерного роста внутри компании  

  • Заключение трудового договора 

  • Социальные гарантии  

  • Комфортабельный офис в центре Баку   

  • График работы: 09:00 - 18:00 

Дополнения 

  • Обратите внимание: соискателям следует высылать CV на русском и английском языках на электронный адрес vacancy@novo.az 

  • При наличии персонального аккаунта в социальных сетях Instagramи/или Facebook указывать в CV свой электронный адрес сразу под именем и фамилией.  

  • Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение и тренинги.  

О компании  

Консалтинговая компания Novo.Az занимается внедрением в Азербайджане новых методов и технологий комплексных сегментарных исследований в сфере маркетологии, основанных на международном опыте.  

Обучение и тренинги производятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.  

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.  

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.      

Работа ведется в просторном и светлом офисе.  

Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой. 

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