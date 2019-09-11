Правительство Азербайджана в октябре утвердит оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) по бурению разведочной скважины на морском блоке "Шафаг-Асиман". Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в среду глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы на презентации ОВОС по разведочному бурению.

По словам Баятлы, после утверждения документа к концу 2019 года начнется бурение разведочной скважины SAX01. Ее место определено по результатам сейсморазведки.

BP планирует в четвертом квартале этого года приступить к разведочному бурению на морском блоке месторождений "Шафаг-Асиман".

Бурение будет проводиться плавучей полупогружной буровой установкой "Гейдар Алиев", которой оперирует дочерняя компания SOCAR Caspian Drilling Company.

Бурение будет проводиться на глубине от 6000 до 7000 метров, где предполагается наличие запасов газа и конденсата. Как ранее заявил глава BP Azerbaijan Гэри Джонс, в случае успеха разведки на "Шафаг-Асиман" здесь может быть обнаружен второй "Шах Дениз" с существенными запасами.

Ожидается, что бурение и тестирование скважины в общей сложности займет 604 дня.

Контракт по "Шафаг-Асиман" был подписан между госкомпанией SOCAR и британской ВР в октябре 2010 года сроком на 30 лет. Разведочный период составляет четыре года с возможностью продления еще на три года. На первом этапе планируется бурение двух скважин. При необходимости на втором этапе будут пробурены еще две скважины. С переходом в эксплуатационный период стороны будут совместно оперировать проектом. Долевое участие в контракте 50х50 процентов.

Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

Блок расположен в 125 километрах к юго-востоку от Баку. На нем ранее не проводилось разведочное бурение. "Шафаг-Асиман" расположен на участке моря глубиной 650-800 метров с глубиной резервуара в семь тысяч метров.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!