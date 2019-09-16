Азербайджан планирует открыть очередной винный дом в Китае. Об этом сообщил Trend замминистра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По словам замминистра, открытие второго винного дома планируется в китайском Урумчи.

"В минувшем году мы открыли первый винный дом в Урумчи, и возможно до конца текущего года Азербайджан откроет второй по счету винный дом в этом городе. На данный момент идет активная работа в этом направлении. В Китае уже действует два азербайджанских винных дома, один из которых расположен в Шанхае", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что Азербайджан намерен расширить географию винных домов за рубежом, а также увеличить экспортный потенциал винной индустрии.

"Каких -либо ограничений в объемах поставок винной продукции за пределы страны не существует, поэтому учитывая большой спрос на азербайджанские вина, мы намерены наращивать объемы экспорта на потенциальные рынки. Основными рынками сбыта азербайджанской винной продукции являются Россия и Китай. При этом, наибольший спрос за рубежом на гранатовое вино азербайджанского производства. Несмотря на серьезную конкуренцию в лице известных традиционных производителей винной продукции на мировом рынке, мы целенаправленно продвигаем нашу продукцию под брендом "Made in Azerbaijan" на новые внешние рынки, и в будущем намерены придерживаться этого курса", - сказал Мамедов.

Замминистра отметил, что с учетом специфичности данного вида продукции, к каждой стране применяется индивидуальный подход, то есть предлагаются для экспорта те сорта вин, которые уже пользуются наибольшим спросом на каждом из потенциальных рынков.

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