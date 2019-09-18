С ноября 1997 до второй четверти 2019 года общий объем добытой нефти на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составил 488 миллионов тонн. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на BP-Azerbaijan.

До конца второй четверти текущего года инвестиции в проект АЧГ составили 36 миллиардов долларов. За данный период Азербайджану было передано свыше 44 миллиардов кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ.

По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на мировые рынки было экспортировано 3,3 миллиарда баррелей нефти. С 2006 года 4300 танкеров отгружено с терминала Джейхан.

С 1994 года по второй квартал текущего года BP совместно с партнерами по проекту АЧГ вложили 84 миллионов долларов инвестиций на социальные проекты Азербайджана.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

19 апреля 2019 годы был утвержден проект "Центрально-Восточный Азери" стоимостью 6 миллиардов долларов. Проект включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и будет произведено до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего его срока, говорится в сообщении BP.

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