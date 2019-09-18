Азербайджан упростил процесс электрификации объектов предпринимательства
Посредством Системы управления электронными обращениями, созданной специалистами ОАО "Азеришыг", предприниматели смогут организовать электрификацию своих объектов в режиме онлайн.
Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев.
По его словам, процесс возможен на сайте www.e-azerishiq.az.
После введения в систему реестрового и регистрационного номеров координаторами объекта автоматически определяется пункт трансформатора, находящийся поблизости к этому объекту. Таким образом предприниматель может узнать мощность, подсчитать услугу подключения и оплатить в режиме онлайн. Обращение отправляется на автоматическое исполнение, и не позднее 20 дней объект подключается к сети электроснабжения.
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