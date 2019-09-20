20 сентября прошла встреча между представителями ЗАО "AzerGold" и находящейся с визитом в нашу страну делегацией Республики Таджикистан. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию.

На встрече, состоявшейся в головном офисе ЗАО "AzerGold", приняли участие председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов, заместители председателя Огтай Мамедов и Хаййам Фарзалиев, руководители отделов геологической разведки, стратегического планирования и развития бизнеса "AzerGold", председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли, председатель города Худжанд Магруф Мухаммадзода, председатель города Гулистон Фирдавс Шарифзода, генеральный директор СП "Апрелевка" Азизхон Болтухонзода и другие члены делегации.

Поприветствовав гостей, З. Ибрагимов рассказал о деятельности ЗАО, проделываемых работах и предстоящих планах. Р. Ахмадзода, отметив развитие за последние годы в Азербайджане наряду с другими сферами горнодобывающую промышленность, высоко оценил деятельность ЗАО. Рассказав о месторождении Большой Конимансур, находящемся в Согдийской области и являющемся одним из крупнейших месторождений серебра в мире, Ахмадзода пригласил представителей ЗАО "AzerGold" совершить визит и очно ознакомиться с этим и другими богатыми месторождениями данной области.

В продолжении встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, была подчеркнута важность обмена опытом в соответствующем направлении.

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