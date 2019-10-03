Италия хочет сотрудничать с АЖД
Азербайджан и Италия будут расширять двусторонние связи в сфере железных дорог. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прошла встреча председателя АЖД Джавида Гурбанова с послом Италии в стране Аугусто Массари.
В ходе встречи председатель подробно проинформировал гостя о транспортно-логистическом, транзитном потенциале Азербайджана, о выгодном географическом положении, а также о работах, проделанных в направлении расширения деятельности международных транспортных коридоров.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и Италии.
Между сторонами состоялся обмен мнениями относительно новых возможностей, созданных благодаря обновлению железных дорог и подвижного состава, работ в сфере транспортировки грузов по маршруту Европа-Азия, преимуществ железной дороги и по другим вопросам.
В свою очередь, посол Аугусто Массари отметил осуществление в транспортном секторе Азербайджана, в том числе и на железной дороге страны широкомасштабных преобразований.
Он также выразил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В ходе встречи было принято решение о дальнейшем расширении двусторонних связей.
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