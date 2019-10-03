По случаю 100-летия создания центрального банкирства Азербайджана и 20-летия создания Государственного нефтяного фонда, основанного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, с целью увековечивания обеих юбилейных дат Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил серебряные юбилейные денежные знаки номинальной стоимостью 5 манатов.

Как сообщили Day.Az в ЦБА, вес юбилейных монет составляет 1 тройскую унцию - 31,1 грамма (+ 0,1 грамма), диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены британской компанией The Royal Mint по технологии Proof в соответствии с международными стандартами.

На аверсе монеты по случаю 100-летия центрального банкирства на фоне линий параболы, воплощающих экономическое развитие, изображено здание Центрального банка, высказывание и подпись Гейдара Алиева, на реверсе - изображение государственного герба Азербайджана, символ азербайджанского маната, а также национальные узоры и орнаменты.

На лицевой стороне монеты по случаю 20-летия Нефтяного фонда изображено административное здание фонда, лого, название фонда на азербайджанском и английском языках, слова "20 лет", на оборотной стороне - государственный герб, полумесяц, а также национальные орнаменты и узоры.

Юбилейные монеты являются официальным платежным средством в стране.

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