За последние 20 лет населению Азербайджана со стороны небанковских кредитных организаций (НБКО) было оказано кредитных услуг на общую сумму свыше четырех миллиардов манатов. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на слова члена правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (АМФА) Сулеймана Каляшева в ходе инвестиционной ярмарки "Развитие микрофинансирования в Азербайджане".

По словам Каляшева, эти услуги непосредственно затронули порядка 500 тысяч человек, однако косвенно они охватили примерно два миллиона жителей страны.

Напомним, что на данный момент количество НБКО в Азербайджане составляет 45 организаций. Последними присоединившимися к списку небанковских кредитных организаций стали MJ Financial Services и Acet Financial Technologies, получившие лицензию от Палаты по надзору над финансовыми рынками 27 августа 2019 года.

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