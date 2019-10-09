Выступая на 16-ом заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов предложил организовать видеоконференцию для повышения эффективности комиссии в период между заседаниями, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Шахбазова, такой формат в свете подготовки следующего заседания комиссии предполагает расширенное взаимодействие двух частей комиссии, заседания которой проходят раз в год.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев одобрил это предложение и согласился рассмотреть проведение конференции в таком формате по итогам первого квартала 2020 года.

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