Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) регулярно обновляет свой транспортный и нефтяной флот. Об этом сказал председатель ASCO Рауф Велиев на встрече с техническим директором австралийской компании Incat Crowther Эндрю Тьютом и с представителями китайской компании Afai Southern Shipyard (Panyu Guangzhou) Ltd. Дэвидом Чэном и Йи Гиангом, сообщает Day.Az со ссылкой на ASCO.

Велиев также проинформировал о работе компании, проектах и ​​планах на будущее. Председатель ASCO сказал, что Пароходство регулярно обновляет транспортный и нефтяной флот. В то же время, наряду с использованием возможностей местной судостроительной промышленности, они также сотрудничают с зарубежными странами.

Председатель отметил, что особое внимание уделяется внедрению стандартов качества и современных технологических достижений на судах, которые планируется приобрести и ввести в эксплуатацию в рамках программы обновления флота. Это очень важно с точки зрения конкурентоспособности.

Во время совместной презентации Дэвид Чен и Эндрю Тьют затронули вопросы эффективности взаимоотношений, а также отметили, что в будущем возможно строительство судов, соответствующих требованиям ASCO.

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