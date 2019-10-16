Nikoil Bank разместил финансовые показатели за очередной квартал на сайте https://www.nikoil.az, отметив при этом позитивные изменения во многих показателях.

Сравнив второй и третий кварталы 2019 года, можно увидеть, что активы увеличились на 17,96 млн. манатов (4,2%). В том числе, вклады увеличились на 8,1 млн. манатов (16,55%), инвестиции в ценные бумаги - на 12,5 млн. манатов (71%). Также наблюдается увеличение кредитов клиентам на 23,5 млн. манатов (8,83%).

В результате увеличения доверия населения к Nikoil Bank-u, средства, привлеченные от клиентов, увеличились на 24 млн. манатов (9,35%). И так, обязательные депозиты физических лиц увеличились на 2,5 млн. манатов (13,5%), срочные вклады физических лиц - на 18,7 млн. манатов (9,4%), вклады юридических лиц увеличились на 7,6 млн манатов (21,8%).

По состоянию на 30.09.2019 года убыток банка составил 1,6 млн. манат. Прибыль по состоянию на 30.06.2019 года составила 2,7 млн. манатов. Это уменьшение (4,3 млн. манатов) объясняется обязательным созданием дополнительных резервов в размере 4,8 млн. манатов, в соответствии с изменениями в правилах "Классификации активов и резервов на потенциальный ущерб", вступившими в силу с 1 мая 2019 года.

Также положительным показателем за сентябрьский квартал является увеличение клиентов банка на 9 920 человек (15,9%), количество физических лиц со срочными депозитами увеличилось на 538 (16%), количество дебетовых и кредитных карт увеличилось на 6064 (20,6%), количество клиентов с кредитными счетами увеличилось на 7881 (25%).

А количество движущей силы, то есть сотрудников Nikoil bank-a увеличилось на 125 человек (15,9%). Это говорит о возобновлении проектов, замороженных в предыдущих годах и о развитии целевых направлений, на которые были сделаны ставки в период пересмотра стратегии.

Хотим отметить, что в настоящее время Nikoil Bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных социальных страницах банка: https://www.facebook.com/nikoilbank; https://www.instagram.com/nikoilbank/

А также, позвонив по номеру (012) 981.

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