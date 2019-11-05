Азербайджан опередил ряд развитых стран Европы - ОТЧЕТ
Индекс эффективности воздушного транспорта Азербайджана составил 79,3, по этому показателю Азербайджан занял 12-е место среди 141 страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в "Отчете глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума на 2019 год.
Согласно отчету, Азербайджан опередил Швецию (78,6), Норвегию (75,9), Францию (74,9), Германию (74,5), Англию (72,2), Австрию (70,7) и ряд развитых стран.
Индекс эффективности транспорта Сингапура равен 95,5, что является самым высоким показателем. Самый низкий индекс - в Лесото - 6,0.
Отметим, что индекс эффективности оценивает быстроту, точность, скорость и стоимость услуг воздушного транспорта.
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