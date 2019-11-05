Согласно отчету, подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Азербайджан занял 21 место в подкатегории "Рост инновационных компаний" в рейтинге "Индекс глобальной конкурентоспособности". Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет ВЭФ.

Согласно отчету, Азербайджану удалось обогнать такие развитые страны, как Канада (25 место), Австралия (28 место), Япония (30 место), Франция (31 место) и другие страны.

Азербайджан отстает в данной категории от таких стран, как США (второе место), Нидерланды (четвертое место), Дания (девятое место), Гонконг (16 место) и другие страны.

Добавим, что на первом месте в рейтинге по данной категории находится Израиль, а на последнем (141 месте) - Республика Гаити.

Напомним, что в целом в Индексе глобальной конкурентоспособности Азербайджан занял 58-е место среди 141 стран мира. Таким образом, страна поднялась на 11 ступеней за 2019 год, прибавив 2,7 балла (62,7 балла).

Индекс глобальной конкурентоспособности - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности, составляемый ежегодно по версии Всемирного экономического форума.

Напомним, что недавно также стало известно, Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран в "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019". Таким образом, в данном рейтинге на постсоветском пространстве, исключая страны Прибалтики, Азербайджан занимает первое место.

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