Интервью Day.Az с саудовским экспертом по вопросам Турции Центра исламских исследований им. Короля Фейсала KFCRIS (Эр-Рияд) Мохаммедом Алрмизаном.

Хотя расстояние между Королевством Саудовская Аравия и Азербайджанской Республикой не так уж и мало и жители наших стран говорят на разных языках и находятся в разной географии, следует учитывать то, что нас объединяет, и международные основания. Сегодняшняя наша задача - устранение пробелов и наращивание сотрудничества.

Между нашими странами, несмотря на различия, есть много общего. Например, нефтегазовая промышленность. Обе страны ведут активную деятельность в этом секторе. У Азербайджана есть проблема Нагорного Карабаха, у Саудовской Аравии - йеменская дилемма. Во внешней политике обе страны поддерживают мирные отношения с соседями, укрепляя двусторонние связи с западными державами, такими как США, Великобритания, Франция, а также с Россией и Китаем.

Наши страны являются членами Организации исламского сотрудничества (ОИС), одной из крупнейших международных организаций. Важность элемента ОИС в двусторонних отношениях имеет большое значение, так как организация поддерживает своих членов в их проблемах с другими странами. В частности, поддерживает Азербайджан в карабахском вопросе, что ясно видно из ежегодного доклада ОИС.

Одна из главных проблем безопасности для Азербайджана связана с соседом - Арменией. Саудовская Аравия поддерживает Азербайджан в этом контексте и неоднократно призывала решить эту проблему. На самом деле, до сих пор Саудовская Аравия не имеет официальных связей с Арменией, и, думаю, азербайджанские чиновники должны учитывать это, думая о Саудовской Аравии.

Чем больше Азербайджан и Саудовская Аравия сближаются, консультируются друг с другом и создают коммуникационную платформу, это потенциально позволяет минимизировать некоторые проблемы, имеющиеся у наших стран.

Саудовская Аравия была одной из стран, помогавших Азербайджану в середине 1990-х годов, особенно после конфликта в Нагорном Карабахе. По последним данным, саудовские инвестиции в вашу страну, включая государственные и частные, достигли около 370 миллионов долларов. Кроме этого, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, торговый оборот между нашими странами составляет всего 17 миллионов долларов. Если учесть, насколько быстро растут двусторонние отношения, население и экономические возможности наших стран, цифра 17 миллионов долларов представляется очень низкой. Считаю, что обе страны должны сосредоточиться на том, чтобы сотрудничать в экономической сфере так же, как мы это делаем в сфере политики. Некоторые инициативы могут возглавить правительства, частный сектор должен стать основным элементом роста экономического сотрудничества между двумя странами.

Для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией на благо обеих стран есть много направлений и возможностей. Азербайджану была бы интересна программа "Видение Саудовской Аравии 2030", которая является экономическим, социальным и культурным планом на многие годы вперед. Saudi Vision 2030 фокусируется на уходе страны от зависимости от нефти, локализации промышленных талантов и производства, включая военное, телекоммуникационное, легкую и тяжелую индустрию, в том числе автомобильную промышленность, электронику и др. Азербайджан может предложить Саудовской Аравии то, что он имеет в указанных отраслях, в сфере экономики, торговли, услуг, технологий, а также военной промышленности.

В свою очередь, при рассмотрении программы "Видение Саудовской Аравии 2030" Азербайджан и страны мира приглашаются изучить экономические возможности, предлагаемые одной из крупнейших с точки зрения экономики стран, упрощения государственного контроля и инвестирования. Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco в первую неделю декабря должна стать публичной и предложить акции покупателям, поэтому приглашаем азербайджанцев изучить эту и многие другие возможности.

Одними из важных сфер развития азербайджано-саудовских отношений являются сферы безопасности и обороны. Так, недавно Азербайджан отправил военного атташе в Эр-Рияд. В 2018 и в текущем году между азербайджанской и саудовской сторонами состоялось несколько встреч на дипломатическом, экономическом и военном уровнях. Между представителями военной сферы было подписано несколько соглашений, но значительных событий, таких, как совместные военные учения или совместное производство вооружений, пока нет. Важно, чтобы подписанные соглашения вступили в силу.

Считаю, что азербайджанская сторона могла бы помочь нам в развитии военной промышленности. Азербайджан может поделиться с СА своим опытом. И это станет вкладом в вопрос безопасности.

Между нашими странами должны развиваться гуманитарные, культурные связи, подразумевающие вопросы языка, истории, религии, национального наследия и т.д. Кроме того, я думаю, университеты и различные социально-экономические институты являются ключом к более прочным двусторонним отношениям.

С одной стороны, следует подумать об общих моментах с точки зрения истории и религии. Азербайджан и Саудовская Аравия, повторюсь, являются членами ОИС.

Большую роль в гуманитарных связях наших стран может сыграть туризм. В опубликованном недавно отчете Центра исламских исследований им. Короля Фейсала есть раздел, посвященный культуре и туризму. В докладе отмечено, что за последние три года, 2016-2018 годах число жителей Саудовской Аравии, посетивших Азербайджан, выросло с 70 до 76 тысяч. Чем больше саудовцев посетят и узнают Азербайджан, тем больше из СА бизнеса и инвестиций пойдет в вашу страну. И наоборот.

Сегодня открыто прямое авиасообщение между нашими странами. Связи в сфере туризма развиваются не только с Саудовской Аравией, но и с другими государствами-членами Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), включая Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман.

Двустороннее общение между государствами налажено, но в отношениях между людьми, частными секторами есть пробелы. Я думаю, что азербайджанская сторона должна инвестировать в эту сферу. Это может быть взаимодействие с саудовскими, а также журналистами GCC, приглашение их в Азербайджан, а также помощь в информировании людей о том, что такое Азербайджан, насколько он уникален, насколько близок географически для Саудовской Аравии и других членов GCC.

У наших отношений позитивное будущее, от их активизации зависит дальнейшее сотрудничество Азербайджана и Саудовской Аравии. До сих пор не было ни одного визита саудовских королей в Азербайджан. Думаю, такой визит помог бы сделать двустороннее сотрудничество еще более прочным.

Лейла Таривердиева