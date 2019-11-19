Будучи самой большой бройлерной фабрикой страны, удовлетворяя потребности населения в течение 35 лет своей деятельности, птицефабрика ОАО "Siyəzən Broyler" стремится к постоянному развитию и внедрению современных стандартов в производственном процессе. С этой целью компания подписала соглашения с ведущими голландскими компаниями, в том числе с "VDL Agrotech", "Мейн" и "Pas Reform". Следовательно начатому с 2017 года плану инвестиций и реконструкций, длительное строительство новых автоматизированных курятников на заводах ОАО "Siyəzən Broyler" завершилось.

OAO "Siyəzən Broyler" завершило строительство и дала в использование 42 новых курятников, оснащенных современным оборудованием голландской компании "VDL Agrotech". Одним из отличительных черт оснащенных последними технологическими новшествами курятников является размещение внутри данных курятников современных и сильных биозащитных систем - это дает нам возможность с уверенностью говорить, что курочки и цыплята растут под высокой экологической защитой, в полной изоляции от окружающей среды, без антибиотиков, лекарств и полностью здоровыми. Каждый из этих курятников рассчитан на 35 000 птиц. В настоящее время, наряду с обновлением линий электропередач и канализации, внутри завода построены дополнительные дороги и уложено асфальтовое покрытие на прилегающих территориях с целью улучшения условий труда и обеспечения биобезопасности.

Строительство, установка и привод в готовое состояние курятников, оснащенных современными оборудованиями курятников, претворилась в жизнь, сотрудничая с Голландской компании "VDL Agrotech". Подарок "Siyəzən Broyler" от компании VDL Agrotech и пожелания:

"Статуя была подарена ОАО "Siyəzən Broyler" его партнером "VDL Agrotech B.V", как символ отличного сотрудничества, взаимного доверия и успешного строительства 42 новых курятников".