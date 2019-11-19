https://news.day.az/economy/1177245.html Россия значительно увеличила экспорт зерна в Азербайджан
Россия значительно увеличила экспорт зерна в Азербайджан
Экспорт зерна и зерновых продуктов из России в Азербайджан с начала второго полугодия составил 857 тысяч тонн, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Согласно данным, это в три раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
Удельный вес экспортируемого в Азербайджан зерна составил около четырех процентов от общего объема экспортируемого зерна из России. По этому показателю Азербайджан входит в ведущую пятерку стран, вместе с Турцией, Египтом, Бангладеш и др.
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