Экспорт зерна и зерновых продуктов из России в Азербайджан с начала второго полугодия составил 857 тысяч тонн, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно данным, это в три раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Удельный вес экспортируемого в Азербайджан зерна составил около четырех процентов от общего объема экспортируемого зерна из России. По этому показателю Азербайджан входит в ведущую пятерку стран, вместе с Турцией, Египтом, Бангладеш и др.