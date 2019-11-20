Цена на золото в Азербайджане двадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожало на 5,797 манат, составив 2505,5620 маната, унция серебра - на 0,1549 маната, составив 29,1372 маната, унция платины - на 19,2015 маната, составив 1544,6200 маната, унция палладия подешевела на 46,92 маната, составив 2996,5050 маната.

Название 20.11.2019 19.11.2019 Золото XAU 2505,5620 2499,7650 Серебро XAG 29,1372 28,9823 Платина XPT 1544,6200 1525,4185 Палладий XPD 2996,5050 2949,5850

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.