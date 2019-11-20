В Азербайджане подорожало золото
Цена на золото в Азербайджане двадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожало на 5,797 манат, составив 2505,5620 маната, унция серебра - на 0,1549 маната, составив 29,1372 маната, унция платины - на 19,2015 маната, составив 1544,6200 маната, унция палладия подешевела на 46,92 маната, составив 2996,5050 маната.
|
Название
|
20.11.2019
|
19.11.2019
|
Золото
|
XAU
|
2505,5620
|
2499,7650
|
Серебро
|
XAG
|
29,1372
|
28,9823
|
Платина
|
XPT
|
1544,6200
|
1525,4185
|
Палладий
|
XPD
|
2996,5050
|
2949,5850
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Официальный курс на двадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.
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