Цена на золото в Азербайджане двадцатого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожало на 5,797 манат, составив 2505,5620 маната, унция серебра - на 0,1549 маната, составив 29,1372 маната, унция платины - на 19,2015 маната, составив 1544,6200 маната, унция палладия подешевела на 46,92 маната, составив 2996,5050 маната.

Название

20.11.2019

19.11.2019

Золото

XAU

2505,5620

2499,7650

Серебро

XAG

29,1372

28,9823

 

Платина

XPT

1544,6200

1525,4185

Палладий

XPD

2996,5050

2949,5850

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцатое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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