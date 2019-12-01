Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет способствовать дальнейшему укреплению тесных связей Азербайджана с Турцией, сказала Trend директор британского Института трансатлантических и кавказских исследований Зиба Норман (Ziba Norman) по случаю открытия соединения TANAP с Европой в турецкой провинции Эдирне, передает Day.Az.

"Это, безусловно, знаменательное событие, учитывая высокую зависимость Европы от природного газа. Завершение строительства данной инфраструктуры обеспечит столь необходимую диверсификацию источников поставок газа. Это является позитивным событием для Азербайджана и будет способствовать дальнейшему укреплению тесных связей страны с Турцией, которая также является бенефициаром этой диверсификации", - сказала она.

Эксперт отметила, что ЕС стремится увеличить объёмы использования природного газа, в том числе сжиженного.

"Как показывают недавние продолжительные демонстрации в европейских городах, ЕС требуется более чистая энергия. Природный газ является частью долгосрочной стратегии по переходу на чистую энергетику. Только в Великобритании 80 процентов отопления в домашних условиях зависит от газа, при этом 25 процентов общего потребления энергии в стране обеспечивается за счет газа и чуть менее половины этого объёма импортируется. Азербайджан также повышает свою экономическую безопасность в регионе и вносит вклад в укрепление геополитической стабильности с такими проектами, углубляя свои связи с Европой и поддерживая стабильность на Балканах", - добавила Норман.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.