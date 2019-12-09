Азербайджан продолжает успешную реализацию своего мегапроекта "Южный газовый коридор" и международное сообщество однозначно и принципиально поддерживает и уважает его территориальную целостность и суверенитет.

Как передает Day.Az, об этом написано в статье Jerusalem Post, посвященной Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

В статье говорится о том, как 30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне состоялась церемония открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, с участием Президентов Азербайджана и Турции Ильхам Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также о важнейшей роли данного мегапроекта для региона и Европы.

Благодаря TANAP Турция и Азербайджан расширяют успех своих предыдущих проектов в энергетическом секторе, направленных на удовлетворение потребностей Европы в природном газе. Предыдущие инвестиции, подписанные двумя странами в области энергетики включали в себя нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и проект строительства газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, который ускорит стратегический бизнес, в то время как проект TANAP будет продолжать расширяться.

TANAP важен не только для поддержания энергетической безопасности, но и для повышения благосостояния в странах, через которые проходит трубопровод. Проект внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе благодаря поддержке этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. TANAP является центральной и самой длинной частью Южного газового коридора. Основная цель ЮГК - соединить крупное газовое месторождение Шахдениз в Азербайджане с Европой через Южно-Кавказский трубопровод (SCP), TANAP и Трансадриатический трубопровод (TAP). SCP проходит из Азербайджана в Турцию через Грузию, а TAP начинается в Греции и проходит в Италию через Албанию и Адриатическое море.

Кроме того, это не просто плохие новости, а ужасные новости для Армении, где официальный Ереван еще раз убедился, что они упустили возможность интегрироваться в новый региональный суперпроект - на этот раз газовый. Это просто потому, что экономическая и геоэкономическая погода в регионе больше определяется не Арменией, а сильным и независимым Азербайджаном, пишет Jerusalem Post. Более того, в Азербайджане они прямо заявляют, что будут держать Армению в изоляции до тех пор, пока она продолжает оккупировать Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана, где они провели пресловутую этническую чистку против более чем одного миллиона азербайджанцев на захваченных землях и вели серьезную войну.

Совет Безопасности ООН принял резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), осуждающие оккупацию территорий Азербайджана и подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности страны. СБ подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана. Международное сообщество однозначно и принципиально поддерживает и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

TANAP с инвестициями в размере около 8,5 миллиарда долларов будет поставлять шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу в год. Ожидается, что европейская часть проекта начнет действовать в 2020 году.

В настоящее время у TANAP четыре партнера. Южный газовый коридор (SGC) владеет 58% акций TANAP, в то время как Турецкая нефтепроводная корпорация (BOTAŞ) и BP владеют 30% и 12% соответственно. Семь процентов акций SGC были недавно переданы турецкому филиалу Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Реализация этой программы была частью политики ЕС по повышению энергетической безопасности и снижению зависимости от продукции "Газпрома", а сам проект откололся от более амбициозного проекта газопровода Nabucco. Трансадриатический трубопровод (TAP), который будет проходить из Греции в Албанию, а затем в Италию по подводному маршруту - трио трубопроводов составит вилки трубопровода TurkStream, которые будут поставлять газ в Турцию и Болгарию по черноморским маршрутам. Целью является дальнейшее распределение газа TurkStream, который поступает в болгарский газовый узел в Варне, на рынки Южной и Центральной Европы.

В регионе нет ни одной страны, кроме Азербайджана, которая бы выступила инициатором и создателем передовых двусторонних форматов сотрудничества, и Азербайджан проложил путь к трехсторонним и даже четырехсторонним форматам в регионе, основанным на двустороннем сотрудничестве.

Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 млрд куб. м в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставлено в Турцию, а остальное - в Европу. Понятно, что это хорошая новость для Азербайджана, где после эпохи "большой нефти" начинается эпоха "большого газа", которая обещает как инвестиционный, так и политический интерес, а также приток "газовых долларов".

TANAP будет способствовать энергетической безопасности Европы и Турции. Этот проект еще раз доказывает и подтверждает геополитическое значение Азербайджана как геополитического центра в мире и в диверсификации энергетической безопасности в Европе. Азербайджан построил и развил конструктивные и доверительные отношения с основными геополитическими игроками мира.

Сегодня Азербайджан, как стратегический союзник Израиля, занимает важное место на международной арене и продолжает сохранять и укреплять свои геополитические позиции на Южном Кавказе. Не случайно, что на долю Азербайджана приходится 80% валового внутреннего продукта региона Южного Кавказа.

Сбалансированная, прагматичная и многовекторная внешняя политика Президента Ильхама Алиева показывает, что стране удалось донести свою позицию до международного сообщества. Все энергетические проекты четко отражают, что нефтегазовая стратегия Азербайджана действительно обеспечивает геополитические и геоэкономические результаты, поддерживая прочные региональные партнерства и взаимодействия, а также укрепляя национальную экономику Азербайджана.