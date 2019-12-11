Правительство Азербайджана поддерживает всех, кто инвестирует в экономику страны, в связи с чем Совет должен обязательно оповещать министерство о проблемах естественного либо искусственного характера.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на заседании Азербайджано-российского делового совета, сообщает Trend c мероприятия, передает Day.Az.

По этой же причине Джаббаров призвал бизнес-партнеров Азербайджанско-российского делового совета инвестировать в экономику Азербайджана.

Касаясь деятельности Совета, министр отметил большое значение организации для углубления стратегического сотрудничества между странами и подчеркнул важность диверсификации и расширения географии деятельности структуры.

Напомним, что сегодня в Баку прошло седьмое с начала года заседание Азербайджано-российского делового совета.