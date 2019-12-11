В январе-ноябре 2019 года, объем грузоперевозок между Россией и Азербайджаном показал значительный рост, увеличившись на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Российские Железные Дороги" (РЖД).

Эти данные были озвучены в ходе обсуждения вопросов сотрудничества между председателями правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

Стороны отметили, что одним из факторов, который позволил достигнуть такого результата, является переход на электронный обмен данными.

Было подчеркнуто, что развитию грузовых перевозок между Россией и Азербайджаном будет способствовать дальнейшая цифровизация перевозочного процесса, а также модернизация железнодорожной инфраструктуры. В частности, в следующем году сторонами планируется начать проектирование перевода на переменный ток участка Дербент - Российско-Азербайджанская граница.

В ходе встречи главы железнодорожных компаний обсудили вопросы тарифного регулирования и сотрудничество по Транссибирским перевозкам, а также возможность организации регулярного контейнерного поезда "Дальневосточные порты России - Азербайджан". По словам главы ОАО "РЖД", компания сможет реализовать такой сервис на регулярной основе с Азербайджаном при подтверждении объемов перевозок.

Помимо этого, особое внимание Олег Белозёров и Джавид Гурбанов уделили взаимодействию в области развития международного транспортного коридора "Север - Юг".