Ввод в строй моста через реку Самур на азербайджано-российской госгранице состоится 24 декабря 2019 года, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Намеченное на 24 декабря торжественное открытие - это не просто парадное событие: мост послужит интенсификации товарооборота. Известно, что у нас растет товарооборот, и, как следствие повышается грузопоток", - сказал посол.

Дипломат отметил, что будут созданы более комфортные условия для прохождения таможни и отдельно для легкового транспорта, для автобусов.

Проект возведения мостового перехода осуществляется в рамках соглашения, которое было подписано в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.

Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году.

Подходы к мосту каждое государство будет возводить самостоятельно со своей стороны.

Длина моста составит 325,3 м, ширина 17,3 м, стоимость строительства на азербайджанской территории - 36,5 млн манатов.