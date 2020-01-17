SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью

За последние десять лет компанией SOCAR было рекультивировано 1,7 тысячи гектаров земли, загрязненной нефтью, передает Day.Az со ссылкой на сообщение компании.

В сообщении отмечается, что на рекультивированных территориях были построены такие объекты, как Бакинский Олимпийский стадион, Бакинская высшая школа нефти, а также экологический парк.

"Экологической целью компании является очистка земель, загрязненных нефтью", - говорится в сообщении Госнефтекомпании.

Отметим, что деятельность Госнефтекомпании SOCAR заключается в поиске, разведке и разработке нефтегазовых месторождений на территории Азербайджана. Также в компетенцию компании входит добыча, переработка и транспортировка нефти, газа и газового конденсата, а также продажа нефти и нефтехимической продукции, газа на внутреннем и внешнем рынках.

В SOCAR функционируют три производственных объединения, один завод по переработке нефти и газа, два треста, один институт и т.д.