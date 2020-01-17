Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов

Пищевые продукты азербайджанского производства будут экспортироваться в некоторые страны в упрощенном виде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, в прошлом году Агентство подписало соглашения о сотрудничестве с двумя странами и одной организацией, а также разработаны 15 проектов соглашений с 12 странами. Проекты международных контрактов о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности, ветеринарии, карантина и охраны растений представлены восьми странам для ознакомления.

По словам Тахмазли, подписание таких соглашений позволяет упростить экспорту пищевых продуктов из Азербайджана.