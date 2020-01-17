Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов
Пищевые продукты азербайджанского производства будут экспортироваться в некоторые страны в упрощенном виде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли.
По его словам, в прошлом году Агентство подписало соглашения о сотрудничестве с двумя странами и одной организацией, а также разработаны 15 проектов соглашений с 12 странами. Проекты международных контрактов о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности, ветеринарии, карантина и охраны растений представлены восьми странам для ознакомления.
По словам Тахмазли, подписание таких соглашений позволяет упростить экспорту пищевых продуктов из Азербайджана.
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