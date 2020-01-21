https://news.day.az/economy/1195653.html Азербайджанская нефть подорожала

Азербайджанская нефть подорожала

Экономика, 21 января 2020 09:48 274

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцатого января составила 68,32 доллара за баррель, что на 0,63 доллара больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,89 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 0,63 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 59,75 доллара за баррель, что на 0,07 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море,двадцатого января составила 64,42 доллара за баррель, что на 0,07 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

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