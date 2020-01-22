Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений

Среди всех экономических мероприятий Всемирный экономический форум в Давосе считается наиболее влиятельным. Как раз по этой причине, озвученные на данном форуме мнения и дискуссии по тем или иным вопросам вызывают интерес широких масс и становятся предметом обсуждений глобального масштаба. Об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что, в ходе форума формируется мнение о состоянии экономики, промышленности, уровне экономической конкурентоспособности, устойчивости, то есть в целом, имидж отдельных стран: "Именно этот фактор и служит для иностранных инвесторов стратегической картой, играет роль некоего компаса. Получение информации напрямую от первого официального лица страны побуждает иностранных инвесторов наращивать капиталовложения в Азербайджан. Успешно реализуемые проекты еще раз убеждают иностранных инвесторов в том, что Азербайджан является надежным местом для вложения средств".

Именно по этой причине, статья Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под названием "Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире", опубликованная на официальном сайте Всемирного экономического форума в Давосе, наиболее полно характеризует растущую экономическую мощь нашей страны.

"Помимо этого, вышеупомянутая статья была тепло встречена экономистами мира и заложила фундамент дальнейшего экономического роста страны. Если сравнить статью Президента Ильхама Алиева текущего года со статьей "Будущее экономики Азербайджана" 2016 года, мы можем заметить, что, если в предыдущей статье глава государства акцентирует внимание на будущих реформах и делает прогнозы, то на этот раз он апеллирует к конкретным цифрам и иным фактическим показателям, которые являются успешным воплощением предыдущих прогнозов. Достаточно обратить внимание на экономические показатели по итогам 2019 года, чтобы воочию убедиться в достижении всех поставленных задач", - отмечает политолог.

Гасанова подчеркнула, что в упомянутой статье Президент Ильхам Алиев упоминает об успешно реализованных энергетических проектах Азербайджана и важности проекта TANAP, при этом отмечая растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Турции и Европы: "Это дает основания говорить о том, что Азербайджан вносит весомый вклад в обеспечение мировой энергобезопасности и будет продолжать свою деятельность в данной сфере.

"Все успешно реализованные проекты в очередной раз доказывают, что Азербайджан является надежным местом для вложения инвестиций и стратегическим партнером. Об этом позволяют уверенно говорить блестяще реализованные проекты в сфере энергетики. Если акцентировать внимание на итоговых экономических показателях 2019 года, то можно увидеть, что ВВП увеличился на 2,2 %, в ненефтяном секторе рост составил 3,5 %, уровень промышленного производства вырос на 1,5 %, а производства в ненефтяном секторе - достиг 14 %. Такой рост был достигнут благодаря как государственным субсидиям, так и активной деятельности частного сектора. Хотелось бы особо отметить в череде экономических успехов страны по итогам 2019 года включение Всемирным банком Азербайджана в топ-20 стран-реформаторов. Все это позволяет говорить о том, что проводимые главой государства Ильхамом Алиевым радикальные реформы встречают одобрение со стороны авторитетных международных организаций", - сказала Гасанова.