В Хачмазе откроется новый центр МСБ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на бизнес-форуме, посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

По словам Мамедова, в этом году в Хачмазе планируется открыть новый центр поддержки МСБ, который будет способствовать выводу участников на рынок торговли посредством применения государственных механизмов.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности,министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации предпринимателей и работодателей и предприниматели пищевой промышленности.