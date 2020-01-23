https://news.day.az/economy/1196421.html Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана

Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана

Экономика, 23 января 2020 13:25 315

Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на пресс-коференции чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

Как рассказал Соли, ежемесячно растет объем транспортных перевозок из Таджикистана через Азербайджан, в особенности через порт Алят.

Далее, говоря о сотрудничестве в других сферах, посол отметил, что Азербайджан и Таджикистан также объединяют тесные отношения в образовательной и культурно-гуманитарной сфере.

"Так, на данный момент в университетах Азербайджана обучается 43 гражданина Таджикистана", - сказал он.

Также Азербайджан и Таджикистан тесно сотрудничают на таких международных платформах как ОБСЕ, СНГ, ООН и так далее, добавил Соли.

Отметим, что дипломатические отношения между Таджикистаном и Азербайджаном были установлены 29 мая 1992 года. В августе 2007 года была начата деятельность посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан, а в 2008 году - деятельность посольства Таджикистана в Азербайджане.

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