https://news.day.az/economy/1196674.html Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе

Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе

Экономика, 24 января 2020 10:39 335

Азербайджан является важнейшим экономическим и торговым партнером Франции на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом на деловой встрече Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы.

Гасымлы отметил, что в 2018 году на долю Азербайджана пришлось 62,4 процента от общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа.

Директор центра рассказал, что с точки зрения продвижения частных инвестиций Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с такой развитой в экономическом плане страной, как Франция.

Напомним, что сегодня в Баку проходит деловая встреча Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты.

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