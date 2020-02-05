Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет интервью с менеджером по коммуникациям компании BP Тамам Баятлы.

- Что побудило BP поддержать инициативу компании EY по проведению конкурса "Предприниматель Года"?

- Мы поддерживаем инициативы по развитию местного бизнеса уже более десяти лет, и это было и остается приоритетным направлением в нашей стратегии инвестирования в социальную сферу в Азербайджане. В 2007 году BP и наши партнеры инициировали многомиллионный проект, направленный на расширение местного рынка услуг и материального снабжения посредством развития местного предпринимательства и малого и среднего бизнеса. Идея была в том, чтобы помочь местным предпринимателям вести свою деятельность в соответствии с международными стандартами и повышать свою конкурентоспособность. Проект под названием "Программа развития предпринимательства" (EDP) оказался очень успешным, и предоставил возможности развития сотням местных компаний и предпринимателей посредством тренингов и доступа к международным стандартам и опыту.

Мы полагаем, что проводимый компанией EY конкурс "Предприниматель года" - это хорошая возможность для наших местных компаний, обладающих потенциалом для дальнейшего развития и уже достигших определенных положительных результатов, выйти на еще более высокий уровень в своей деятельности, внося таким образом еще больший вклад в экономический рост своей страны. Очевидно, что участие в этой инициативе является отличным опытом для всех участников, и мы рады возможности поддержать эту престижную программу поощрения успехов в бизнесе.

- Какие ещё проекты, связанные с диверсификацией экономики страны, поддерживает BP?

- Оказывать позитивное и устойчивое влияние на экономику стран, в которых мы работаем, - является одним из главных бизнес-принципов BP. Ведь ошутимое экономическое развитие страны, в которой мы присутствуем, является и ключом к успеху наших проектов. В качестве долгосрочного и надежного партнера Азербайджана, мы тесно сотрудничаем с правительством страны, ГНКАР и целым рядом наших партнеров, стремясь обеспечить ощутимые выгоды от проектов, оператором которых мы являемся, для населения региона. Чтобы достичь этого, за последние 27 лет BP и ее партнеры поддержали и реализовали целый ряд крупных инвестиционных проектов в социальной сфере. В основном это образовательные программы, развитие навыков и потенциала в местных общинах, улучшение доступа к социальной инфраструктуре в местных населенных пунктах, поддержка местных предприятий путем предоставления доступа к финансам и обучению, поддержка культурного наследия и спорта, а также техническая помощь государственным учреждениям.

Например, наши инвестиции в развитие общин в сельских районах направлены на укрепление потенциала посредством обучения и оказания помощи в развитии новых навыков и возможностей, для того, чтобы люди могли обеспечить себе средства к существованию. Однако главная цель таких инвестиций состоит в повышении эффективности сельскохозяйственного сектора. Например, у нас есть проект под названием "Сладкое золото", который мы реализуем в Евлахском, Геранбойском, Самухском, Шамкирском, Акстафинском и Товузском районах. В рамках этого проекта будет посажено 60000 медоносных саженцев в поддержку развития пчеловодства.

- Почему вы вообще должны быть заинтересованы в развитии не-нефтяного сектора?

- Являясь крупнейшим иностранным партнером Азербайджана и оператором крупных проектов по разработке нефтегазовых месторождений и транспортировке нефти и газа, мы стремимся помочь стране в ее деятельности по созданию сильной и устойчивой экономики. Мы верим, что наш бизнес может быть успешным и процветающим, и мы можем эффективно работать в странах, где экономика диверсифицирована и нацелена на устойчивый рост. Поэтому наша генеральная стратегия социальных инвестиций направлена на поддержку усилий страны в области развития в различных сферах. До настоящего времени, в рамках нашей Программы развития предпринимательства (EDP) мы оказали поддержку сотням местных компаний, стремясь повысить их конкурентоспособность на рынке.

Мы понимаем, что проекты, оператором которых мы являемся, жизненно важны для экономического роста Азербайджана в целом, и мы гордимся возможностью поддержать страну в ее целях и долгосрочных планах устойчивого роста в различных областях.

- Доводилось ли BP сталкиваться и сотрудничать с успешными местными компаниями, представляющими сегмент малого и среднего бизнеса?

- Главной идеей наших усилий по развитию местного рынка было и остается развитие местных компаний малого и среднего бизнеса. Причем, суть нашей поддержки - сделать так, чтобы местные компании достигли стандартов ведения бизнеса, отвечающих нашим требованиям. На сегодняшний день сотни местных компаний успешно воспользовались подобной возможностью для своего развития. И это, в итоге, позволило им выиграть контракты с нами напрямую или опосредованно - например, через других операторов или наших подрядчиков. Тут я имею в виду малые и средние компании, представляющие самые разные отрасли - от собственно нефтегазовой до строительства и транспортировки. Эти компании добились немалых успехов в расширении своего бизнеса, подготовке квалифиципрованного персонала, внедрении и успешном использовании международных стандартов безопасности труда и соблюдении принципов этики. Многие из этих фирм даже стали лидерами в своих областях. В настоящее время у нас заключены контракты с более чем 250 местными компаниями. Мы довольны качеством предоставляемых ими услуг и стремимся к дальнейшему расширению использования местных ресурсов. Мы привлекаем местных подрядчиков к осуществлению и самых амбициозных наших проектов. К примеру, разработка месторождения Шах Дениз -2 и расширение Южно-Кавказского трубопровода (SCPx) - одни из крупнейших и самых сложных, когда либо осуществляемых компанией BP энергетических проектов. Тут тоже было задействовано большое число местных малых и средних подрядных компаний, которые внесли значительный вклад в успешную реализацию этих проектов.

- Оказывает ли BP содействие молодым азербайджанским стартапам?

- В рамках наших инвестиций в социальную сферу мы поддерживаем инициативы, направленные на создание будущего интеллектуального капитала в Азербайджане, включая программы, направленные на продвижение инновационных технологий, бизнес-идей и стартапов. Например, в 2019 году мы выступили спонсором стартап-конкурса "Yeni Fikir" ("Новые идеи"), который ежегодно проводится Бакинским Инженерным Университетом в поддержку разработки инновационных концепций и проектов в области технического предпринимательства. В результате этого конкурса были отобраны пять лучших идей и проектов для дальнейшей поддержки со стороны BP в рамках специально разработанных программ помощи начинающим предпринимателям. Мы хотим не просто помочь молодым азербайджанским стартаперам усовершенствовать их идеи и разработки, но и содействовать в превращении этих самых идей в рентабельный проект или предприятие. Мы считаем, что такие инициативы вносят огромный вклад в развитие и установление деловой среды, основанной на креативности, инновациях,принципах устойчивого развития и современном подходе решения бизнес задач.