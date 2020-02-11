Кабинет министров разъяснил решение, которое регулирует производство и продажу пищевых и экологически чистых пищевых продуктов для детей грудного и младшего возраста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение подразумевает внесение важных изменений в несколько законов. Например, внесенные в закон Азербайджанской Республики "О питании детей грудного и младшего возраста" и "Пищевых продуктах" изменения важны как с точки зрения экономической, так и продовольственной безопасности, в виду того, что определяют стандарты производства, продажи и импорта искусственных продуктов питания в Азербайджане.

Это решение определяет нормативно-технические и правовые аспекты регулирования деятельности компаний, занимающихся производством, импортом и продажей искусственных пищевых продуктов в Азербайджане в соответствии с международными стандартами.

Так, производство, продажа и импорт искусственных продуктов питания компаниями, которые не имеют сертификата, соответствующего стандартам, установленными настоящим решением, запрещены.

Без сертификата, установленного этим решением, искусственные продукты для детей не могут также и рекламироваться.