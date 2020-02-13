Доходы от ИКТ в Азербайджане в 2019 году достигли 2,2 миллиарда долларов, или 1,8 процента ВВП и 2,9 процента ненефтяного ВВП.

Об этом заявил заместитель министра транспортных коммуникаций и высоких технологий Эльмир Велизаде, выступая на международной конференции "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, ключевую роль в развитии цифровой экономики играют модернизация инфраструктуры и создание возможностей для удовлетворения растущего спроса, применение современных технологий, увеличение числа пользователей интернета, расширение электронной коммерции и другие виды деятельности.

"По данным Международного союза электросвязи, в 2019 году 93 процента населения мира используют сеть 3G. Азербайджан по этому показателю опережает среднемировые показатели, и 97,1 процента территории охвачено сетью. В настоящее время 80 процентов населения страны являются пользователями интернета, а 75 процентов - пользователями широкополосного доступа", - сказал замминистра.

Он также добавил, что согласно отчету о глобальной конкурентоспособности, опубликованному Всемирным экономическим форумом в 2019 году, Азербайджан занимает 43-е место из 141 страны.

"Факты показывают, что цифровая экономика получает широкий масштаб развития в современном мире и является неотъемлемой частью экономики", - сказал замминистра.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности". На пресс-конференции участвуют представители министерств экономики, образования, транспорта, связи и высоких технологий, ректор UNEC Адалат Мурадов, а также члены международных организаций.