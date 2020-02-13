В январе 2020 года в Азербайджане наблюдалось снижение цен на сахарный песок, грецкие орехи, бананы, чечевицу и апельсины. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

В ценах других продовольственных продуктов существенных изменений не наблюдалось.

За указанный период наблюдалось снижение цен на холодильники, стиральные машины, кондиционеры, мобильные телефоны, кондиционеры,фотоаппараты, персональные компьютеры. В ценах на другие непродовольственные товары существенных изменений не наблюдалось.

В январе 2020 года по отношению к предыдущему месяцу снизились цены на пассажироперевозки железной дорогой и авиаперевозки. Других существенных изменений в ценах на платные услуги не наблюдалось, отмечается в данных Госкомстата.