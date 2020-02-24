зербайджан является одним из самых открытых к инновациям финансовых рынков.

Об этом сообщила Trend региональный директор VISA по Южному Кавказу Кристина Дорош, передает Day.Az.

По словом Дорош, с одной стороны, такая открытость азербайджанского рынка обусловлена тем, что люди в стране в принципе открыты к инновациям, им интересно использовать новые инструменты, а с другой, потому что регуляторы в Азербайджане - Центральный Банк, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций - технологически развитые структуры, где понимают, что в стране важно расширять внедрение безналичных платежей, чему лишнее доказательство - проведенный в Азербайджане форум VISA CASHLESS.

Дорош отметила, что корпорация очень активно сотрудничает с данными регуляторами над реализацией текущей программы, цель которой - наращивание количества безналичных платежей, способствуя выходу экономики из "серой зоны" в "белую", в условиях которой денежные средства проходят необходимый учет и контроль, лежат на банковских счетах, с них оплачиваются налоги, с которых выплачиваются пенсии и так далее.

"VISA работает над тем, чтобы максимально увеличить объем безналичных платежей и осуществляет это разными способами, начиная от технологий вроде бесконтактных платежей и сервисов токенизации, заканчивая различными маркетинговыми ходами и кампаниями лояльности. Все это работает на то,чтобы увеличивалось количество безналичных платежей - таким образом мы являемся одним из ключевых партнеров государства в развитии безналичной экономики" - рассказала региональный директор VISA.