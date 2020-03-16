PASHA Bank усиливает поддержку малого и среднего бизнеса, ведущего торговые отношения с предпринимателями из Китая (R)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank продолжает поддержку азербайджанских предпринимателей, занятых во внешнеэкономической деятельности.

Так, учитывая финансовые трудности, с которыми в последнее время столкнулась определенная часть местных предпринимателей, ведущих торговые отношения с бизнес-партнерами из Китайской Народной Республики, PASHA Bank снизил для своих клиентов комиссию на осуществление платежей в указанном направлении до 0,2%. Данная возможность предоставляется всем клиентам PASHA Bank сегмента Малого и Среднего Бизнеса (МСБ), ведущим торговые отношения с предпринимателями из КНР.

Отметим, что стать клиентом PASHA Bank в режиме онлайн и получить доступ к широкой линейке современных продуктов и услуг для ведения бизнеса можно по данной ссылке http://www.pashabank.digital