В стране не будет проблем с производством продуктов питания

Цикл поставок продуктов питания и все производственные предприятия при "Azersun Holding", являющейся ведущей компанией по обеспечению продовольственной безопасности в нашей стране с первого дня своего создания, в полной мере продолжают свою деятельность в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Соблюдая на самом высоком уровне все требования и рекомендации как руководства страны, так и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всех сферах деятельности проводятся дезинфекционные и профилактические мероприятия. Группа компаний, считающая здоровье человека наивысшей ценностью, мобилизует все свои силы для борьбы с вирусом в стране. "Azersun Holding" всеми силами обеспечит бесперебойное производство товаров первой необходимости на своих предприятиях для недопущения нехватки продовольствия.

В Группе компаний созданы условия сотрудникам старше 60-и лет для работы на дому, предприняты все необходимые действия по обеспечению работы персонала на фабриках, в офисах и на производстве. На предприятиях, при входе, установлены необходимые оборудования для диагностики здоровья сотрудников, а также обеспечения защитными и дезинфекцирующими средствами: масками и перчатками включительно. и другими необходимыми средствами. Внутренние помещения предприятия регулярно дезинфицируются. Все входящие транспортные средства пропускаются внутрь только после дезинфекции. Кроме того, внутри предприятия функционируют круглосуточные медицинские пункты, где при возникновении каких-либо проблем со здоровьем у сотрудников врачи могут немедленно вмешаться.

"Azersun Holding", уделяющий особое внимание здоровью населения, всегда следует этому принципу в своей работе, так как здоровье народа является основой сильного государства. Группа компаний хорошо осознает свою ответственность по этому вопросу, присоединяется к мерам, осуществляемым государством в борьбе с вирусом, проявляет настойчивость в мобилизации с руководством и сотрудниками для обеспечения продовольственной безопасности. "Azersun Holding" уверенно заявляет, что в любой ситуации, которая может возникнуть впредь, будет постоянно обеспечивать население качественной, соответствующей стандартам продукцией.