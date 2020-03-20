В Азербайджане значительно выросло производство сметаны

В январе-феврале 2020 года объемы производства продуктов питания в Азербайджане в суммарном выражении составили 644,4 миллиона манатов, что на 1,2 процента больше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

За отчетный период был зафиксирован рост в производстве напитков в 2,1 раза до 43,3 миллиона манатов, а в сфере табачных изделий - на 16,3 процента до 41,1 миллиона манатов. Наибольший годовой рост среди продуктов питания был отмечен в производстве сметаны - 58,9 процента, и маргарина -27 процентов.

В феврале был обозначен общий спад в производстве продуктов питания на три процента, однако рост на 34,8 процента в производстве напитков и на 23 процента в производстве табачных изделий.

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий в Азербайджане (январь-февраль 2020 год):

 

Произведено в январе-феврале 2020 года

Разница по сравнению с январем-февралем 2019 года (в %)

Готовая продукция на складах на 01.03.2020 года

Продукты питания

Колбасные изделия, тонны

3230,7

112,6

6,5

Сливки и сметана, тонны

1297,0

158,9

-

Сыр и творог, тонны

8898,2

106,2

52,6

Сливочное масло, тонны

4018,3

101,5

74,3

Джем и мармелады, тонны

12674,4

100,1

4111,5

Растительное масло, тонны

8153,4

85,8

3483,6

Маргарин, тонны

9377,1

127,0

921,8

Соль, тыс.тонн

10,6

115,2

16,3

Сахар и сахарный песок,тыс.тонн

24,5

43,8

16,3

Хлеб и хлебобулочные изделия,тыс.тонн

239,4

104,1

-

Напитки

Шампанское, тыс. дал.

-

-

3,1

Водка, тыс. дал.

1368,8

520,0

250,6

Бренди(коньяк), тыс.дал.

5,1

65,4

14,3

Вино, тыс.дал.

43,9

54,9

1073,1

Пиво, тыс.дал.

456,5

133,2

230,5

Ликёр, тыс.дал.

59,2

142,0

38,7

Безалкогольные напитки,тыс.дал.

2355,5

96,8

512,2

Табачные изделия

Ферментированный табак, тонны

428,0

40,3

633,8

Сигареты и папиросы, млн. шт.

956,3

450,0

60,3

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