Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает оказывать населению дистанционные услуги

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана продолжает оказывать дистанционные услуги, включая праздничные дни, реагируя на обращения предпринимателей, а также в целях информирования предпринимателей о мерах, предпринимаемых правительством Азербайджана по минимизации воздействия эпидемии коронавируса (COVID-19) на деловую среду страны.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, сотрудники Агентства по развитию МСБ (включая региональные подразделения) оказывают дистанционные услуги предпринимателям по информационному, консультационному и другим направлениям, отвечают на интересующие их вопросы. С ними можно связаться по телефону 012/404-04-01 или, позвонив по номеру call-центра 131, а также посредством электронной почты -info@msb.gov.az и др.

В то же время, на официальном сайте Агентства по развитию МСБ периодически публикуются материалы для информирования предпринимателей и граждан о мерах, принимаемых в нашей стране с целью минимизации воздействия коронавирусной пандемии на местные субъекты предпринимательства, оказания поддержки в просвещении предпринимателей и граждан о профилактических мерах по защите от инфекции COVID-19.

На сайте и на страницах Агентства в социальных сетях регулярно размещаются различные данные и видеоролики посвященные борьбе с коронавирусом.