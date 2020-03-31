В Азербайджане могут оказать помощь в связи с выплатой кредитов

В настоящее время ввиду глобальных потрясений в Азербайджане планируется оказать государственную поддержку с целью преодоления трудностей, которые могут возникнуть при погашении населением кредитов.

Как передает Day.Az, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы сказал Trend, что трудности с погашением кредитов возникнут не только у домашних хозяйств, но и у некоторых предпринимателей:

"В настоящее время из кредитного портфеля в 15,5 миллиарда манатов 7 миллиардов манатов приходится на домохозяйства, 6,1 млрд манатов - на частный сектор, 2,4 млрд манатов - на сектор торговли и услуг и сектор транспорта и связи, 1,2 млрд манатов - на сферы, больше всего пострадавшие от коронавируса.

Вусал Гасымлы сказал, что Фонд развития предпринимательства окажет помощь в 10% по кредитам, что покрывает значительную часть кредита. Потому что средняя процентная ставка по кредитам в Азербайджане составляет 14%, для юридических лиц - 8,8%, для физических лиц - 16,6%. В то же время новая программа поддержки кредитов будет охватывать кредиты с максимальной годовой процентной ставкой в 15%. Таким образом, половина процентов по этому кредиту будет выплачиваться Фондом развития предпринимательства.